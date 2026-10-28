Migraciones confirmó el paso de Bolsonaro por Argentina

Flávio Bolsonaro ingresó, junto a su familia, por el puente internacional Tancredo Neves y abordó un avión privado, que hizo escala en Ecuador y evitó el espacio aéreo de Brasil. El destino era EE.UU.

Flávio Bolsonaro ingresó, junto a su familia, por el puente internacional Tancredo Neves y abordó un avión privado, que hizo escala en Ecuador y evitó el espacio aéreo de Brasil. El destino era EE.UU.

El senador brasileño y derrotado candidato presidencial de la oposición, Flávio Bolsonaro, pasó por la Argentina y abordó en Puerto Iguazú un avión privado que hizo escala en Guayaquil, Ecuador, antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro cruzó la frontera a las 22:50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

El organismo precisó que los cuatro presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus tránsitos fueron registrados “sin incidentes”.

A las 23:30, la familia abordó un vuelo privado despachado por Baires Fly S.A. cuyo plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil.

La aeronave, identificada por medios que siguieron el traslado como un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, aterrizó en la ciudad ecuatoriana a las 5:46 de este miércoles, hora argentina, de acuerdo con registros citados por la prensa brasileña. El recorrido atravesó Paraguay, Bolivia y Perú y evitó el espacio aéreo brasileño.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Luego, medios brasileños indicaron que el avión dejó Guayaquil con destino a Miami, donde tenía previsto arribar al aeropuerto ejecutivo Opa-locka.

El traslado se produjo en medio de una investigación judicial en Brasil. Según informaron medios internacionales, Bolsonaro tenía una prohibición de salida del país y la Policía Federal había anulado sus pasaportes tras el vencimiento del plazo establecido para entregarlos.