Con agenda propia, Kicillof también hace pie en Estados Unidos

El gobernador Axel Kicillof hace pie en Estados Unidos, viaje que coincide con el de Javier Milei, pero las agendas son bien distintas.

El gobernador Axel Kicillof hace pie en Estados Unidos, viaje que coincide con el de Javier Milei, pero las agendas son bien distintas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también viaja a Estados Unidos, pero tiene una agendia propia y alejada de la presidente Javier Milei.

Ya con el traje de candidato, tendrá reuniones con fondos y empresas antes de compartir una actividad con el alcalde demócrata Zohran Mamdani y el presidente español Pedro Sánchez.

Además, se informó que mañana expondrá en Columbia sobre el futuro económico y político de la Argentina.

Este viaje coincide temporalmente con la presencia del presidente Javier Milei en la Asamblea General de la ONU, aunque ambos mandatarios mantienen agendas estrictamente independientes.

Mientras el gobernador está fuera, la vicegobernadora Verónica Magario queda temporalmente a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense.