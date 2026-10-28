Tras la derrota, Bolsonaro huyó de Brasil

Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos tras la derrota con Lula. Es investigado en Brasil por corrupción, evasión y lavado.

Flávio Bolsonaro habría viajado a Estados Unidos tras la derrota con Lula. Es investigado en Brasil por corrupción, evasión y lavado.

El derrotado candidato presidencial opositor brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil, en medio de investigaciones por corrupción, lavado y evasión, y dos días después de perder las elecciones frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a CNN que la institución dará visas a él y a su familia para permitirles el ingreso al país. Ayer trascendió que habría salido por Argentina.

Que terminara arrestado era una posibilidad muy concreta en Brasil, donde es investigado por el tribunal supremo del país por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas.

El lunes, Bolsonaro dijo que había recibido de parte de la Policía Federal brasileña una notificación para entregar sus pasaportes y una prohibición de salir del país después de visitar a su detenido padre, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro no reconoció oficialmente la derrota y hasta anunció que pediría la anulación, pero su partido lo hizo el lunes.

Lula da Silva dijo que debe tener “culpa en su conciencia”. “Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”, remarcó el mandatario reelecto.