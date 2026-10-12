Milei emprende un nuevo viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei emprende mañana una nuevo viaje hacia Estados Unidos. Será su quinta visita en lo que va del año: el destino principal es la ciudad de Washington D. C., donde llevará a cabo su agenda durante tres días.
Arribará junto con su comitiva el miércoles a las 9:30 (hora argentina); alrededor de las 18 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.
Por la noche, el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.
El jueves 15, a las 11:20 (hora argentina), llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.
A las 17, participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington.
Por la noche, el Presidente emprenderá su regreso a la Argentina, en un vuelo especial, y llegará durante la mañana del viernes.