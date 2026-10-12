Milei emprende un nuevo viaje a Estados Unidos

Se trata del quinto viaje que el Presidente realiza a ese país en lo que va del año. Recibirá dos premios. La agenda.

Se trata del quinto viaje que el Presidente realiza a ese país en lo que va del año. Recibirá dos premios. La agenda.

El presidente Javier Milei emprende mañana una nuevo viaje hacia Estados Unidos. Será su quinta visita en lo que va del año: el destino principal es la ciudad de Washington D. C., donde llevará a cabo su agenda durante tres días.

Arribará junto con su comitiva el miércoles a las 9:30 (hora argentina); alrededor de las 18 se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman y posteriormente, mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

Por la noche, el Presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

El jueves 15, a las 11:20 (hora argentina), llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el lema: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. Además, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17, participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington.

Por la noche, el Presidente emprenderá su regreso a la Argentina, en un vuelo especial, y llegará durante la mañana del viernes.