Accidente en Estados Unidos: se estrelló un avión privado

El avión privado se desplomó y causó la muerte de los nueve ocupantes. Fue en Florida.

El avión privado se desplomó y causó la muerte de los nueve ocupantes. Fue en Florida.

Un avión privado se estrelló en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, y provocó la muerte de nueve personas, además de la destrucción total de una casa rodante.

Minutos después del siniestro, que ocurrió cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North, se implementó un importante operativo de emergencia, en las afueras de Palm Springs.

Los registros de vuelo identifican al avión como un Learjet 60, con matrícula N722BD, que procedía de Austin, Texas. El accidente dejó nueve muertes, todos los que viajaban a bordo de la aeronave.