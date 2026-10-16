Brown de Adrogué visitará al Cartero

Brown de Adrogué irá en busca de los tres puntos al Estadio Alfredo Ramos. El partido se juega mañana desde las 15.

Brown de Adrogué irá en busca de los tres puntos al Estadio Alfredo Ramos. El partido se juega mañana desde las 15.

La victoria de la fecha pasada le trajo tranquilidad a Brown de Adrogué, que mañana visitará a Comunicaciones con la intención de garantizarse la permanencia.

El encuentro, válido por la Fecha 40 de la competencia de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Alfredo Ramos.

Brown de Adrogué suma 42 unidades (9 victorias, 15 empates y igual cantidad de derrotas), pero necesita sumar para garantizar la permanencia, cuando quedan tres jornadas para el cierre de la competencia. La UAI Urquiza (38) e Ituzaingó (16) son los que hoy descienden.