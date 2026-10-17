Brown de Adrogué rescató un punto ante el Cartero

Brown de Adrogué empató 0-0 con Comunicaciones, en el partido que se disputó esta tarde en el Estadio Alfredo Ramos.

Brown de Adrogué empató 0-0 con Comunicaciones, en el partido que se disputó esta tarde en el Estadio Alfredo Ramos.

Brown de Adrogué empató sin goles con Comunicaciones por la Fecha 40 de competencia de la Primera B. Fue 0-0 en el Estadio Alfredo Ramos, pero tiene la obligación de sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

La formación del Tricolor: Sebastián Giovani; Lucas Irusta, Lucas Césare, Jonatan Bogado, Elian Robles; Carlos Aguirre, Lucas Baldunciel (Pieres), Alexis Castaño (Silva); Nicolás Meaurio (Galeano), Matías Noble (Sproat), Brandon López (Cerulo).

El dueño de casa salió a buscar el partido para sostenerse en zona de Reducido, en el tramo final de la competencia, y manejó los hilos durante la primera etapa, aunque el Tricolor también tuvo intenciones de lastimar. Más allá de todo, la más clara fue del Cartero.

En el complemento, Brown de Adrogué buscó un poco más pero la falta de claridad le jugó en contra y no generó acciones de peligro. Fueron amonestados Césare, Aguirre y Silva en el Tricolor, que necesita ganar para alejarse de la zona de descenso.

Brown de Adrogué suma 43 unidades (9 victorias, 16 empates y igual cantidad de derrotas) y se encuentra en la posición 19, cuando le quedan dos jornadas para el cierre de la competencia. La UAI Urquiza (39) e Ituzaingó (16) son los que hoy descienden.