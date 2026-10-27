Brown de Adrogué perdió y se jugará la permanencia en la última fecha

Brown de Adrogué perdió con CADU por 1 a 0 en el Estadio Arandilla y se juega la permanencia en el último partido de la competencia.

Brown de Adrogué perdió con CADU por 1 a 0 en el Estadio Arandilla y se juega la permanencia en el último partido de la competencia.

Brown de Adrogué cayó por 1 a 0 ante Defensores Unidos en el Estadio Lorenzo Arandilla, en el encuentro válido por la Fecha 41 de la competencia de la Primera B. Dejó pasar la chance de garantizar la permanencia y todo se definirá en el último partido.

Era un encuentro de necesitados y el dueño de casa salió al campo de juego con la necesidad de ganar en la mente. En la primera parte, manejó la pelota y generó más presión, pero la definición no llegaba. A los 8 minutos del complemento llegó el golpe letal: Kevin Redondo marcó la ventaja para CADU.

Brown de Adrogué tuvo la chance de ganar tranquilidad, pero no supo aprovecharla, mientras que el rival se aseguró la permanencia. Acumula 43 puntos, producto de nueve victorias, 16 empates y 16 derrotas, y ahora deberá ganar su último partido porque la UAI Urquiza tiene 42.