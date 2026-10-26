Brown de Adrogué y CADU se enfrentan en el Lorenzo Arandilla

Brown de Adrogué recibe esta tarde a CADU, que también quiere escaparle a la zona de descenso.

Brown de Adrogué recibe esta tarde a CADU, que también quiere escaparle a la zona de descenso.

Brown de Adrogué recibirá este lunes a Defensores Unidos en el Estadio Lorenzo Arandilla, encuentro válido por la Fecha 41 de la competencia de la Primera B.

El encuentro, que se disputará desde las 19, encuentra a dos equipos tratando de escapar de la zona de descenso: hoy se van de la categoría UAI Urquiza e Ituzaingó. CADU aparece por encima y un lugar más arriba figura el Tricolor.

Brown de Adrogué acumula 43 puntos, producto de nueve victorias, 16 empates y 15 derrotas. El rival tiene 42. En la otra punta, Excursionistas ya logró el ascenso.