Brown de Adrogué ganó y sigue en la Primera B

Nicolás Meaurio se convirtió en el héroe de la jornada y marcó el único tanto del partido para que Brown de Adrogué lograra la permanencia.

Nicolás Meaurio se convirtió en el héroe de la jornada y marcó el único tanto del partido para que Brown de Adrogué lograra la permanencia.

Brown de Adrogué se impuso por 1 a 0 ante Argentino de Quilmes en la última fecha de la competencia y logró la permanencia en la Primera B. Nicolás Meaurio, autor del gol, se convirtió en el gran héroe de la jornada.

La formación del Tricolor: Sebastián Giovani; Luciano Sánchez, Braian Guerrero, Elián Robles; Carlos Aguirre, Lucas Baldunciel (Lucas Irusta), Facundo Ferrario (Alexis Castaño), Brandon López; Matías Sproat (Bruno Báez), Víctor Galeano (Nicolás Meaurio).

La visita salió a la cancha con un objetivo claro, la permanencia, cosa que finalmente logró. Manejó los hilos del partido, aunque la posición estuvo repartida, y fue el gran protagonista en materia ofensiva. El único tanto del encuentro llegó a los 36 del complemento: lo hizo Nicolás Meaurio.

Con esta victoria, Brown de Adrogué llegó a los 46 puntos (10 victorias, 16 empates e igual cantidad de derrotas) y logró la permanencia en la categoría. Por debajo en la tabla quedaron la UAI Urquiza (45) e Ituzaingó (16), que se fueron al descenso.