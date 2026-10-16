El saldo de la represión: 550 personas afectadas

El reporte de la Comisión Provincial por la Memoria sobre la represión a la quinta Marcha Federal Universitaria. Más de 550 personas afectadas.

El reporte de la Comisión Provincial por la Memoria sobre la represión a la quinta Marcha Federal Universitaria. Más de 550 personas afectadas.

La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) alertó que más de 550 personas afectadas por los gases, postas de goma y agua presión durante la represión a la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizó para reclamarle al Gobierno que cumpla la ley.

Frente a un Congreso completamente vallado, y que no sesionó por falta de quórum, las fuerzas de seguridad federales “reprimieron de manera desmedida y brutal” a las miles de personas que se movilizaron para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras y ratificada por la Justicia.

“Apostadas detrás del vallado, integrantes de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal desplegaron todo su arsenal para reprimir la manifestación: dispararon más de 120 granadas de gas lacrimógeno, cientos de postas de goma y con gas químico de Byrna, gas pimienta y agua a presión arrojada por dos camiones hidrantes que recargaron, al menos, tres tanques y lanzaron contra las y los manifestantes miles de litros de agua a presión”, señaló la CPM.

El saldo

Y detalló que más de 550 personas terminaron afectadas por los gases químicos y postas de goma, y muchas de ellas debieron ser atendidas en el lugar. Entre los afectados, hay 16 integrantes del equipo de monitoreo de la CPM y dos del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de CABA, alrededor de 50 trabajadores de prensa que cubrían la marcha y, al menos, 20 integrantes de CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios) y de las postas sanitarias que atendían a las víctimas.

La represión obligó a adelantar el cierre del acto central, los representantes de las universidades hablaron desde el escenario hasta donde llegaban las estelas de los gases arrojados por las fuerzas de seguridad.

En la desconcentración, la Policía de la Ciudad se sumó el operativo para dispersar la movilización. “En ese momento, al menos seis personas fueron detenidas arbitrariamente, entre ellas dos adolescentes que fueron rápidamente liberados”, apuntó.