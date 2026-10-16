La oposición cruzó al Gobierno por la represión a los universitarios

"La violencia es estatal", advirtieron desde la oposición tras la represión a la Marcha Federal Universitaria.

"La violencia es estatal", advirtieron desde la oposición tras la represión a la Marcha Federal Universitaria.

La oposición apuntó contra el Gobierno nacional por la represión en la 5° Marcha Federal Universitaria, que se llevó a cabo frente a la Plaza del Congreso. Más de 500 personas fueron afectadas por los gases lacrimógenos, balas de goma y el agua de los camiones hidrantes.

El jefe del kirchnerismo en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, planteó ante la prensa con un claro enojo por la represión: “¿Por qué cuando no está la Policía nunca hay problema? ¿No será porque esto está armado por la propia Policía?”.

En la misma línea, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman sostuvo en su cuenta de la red social X: “Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta”.

El diputado nacional Esteban Paulón señaló: “Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria” y en consecuencia, afirmó: “Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla”.

El diputado Pablo Juliano, al igual que Germán Martínez, dialogó con la prensa y aseveró: “Terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados”. “El Gobierno necesita construir una escena negativa”, señaló.