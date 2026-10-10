Se viene la quinta Marcha Federal Universitaria

La Marcha Federal Universitaria será el próximo jueves al Congreso. El Gobierno sigue demorando la aplicación de la Ley de Financiamiento.

La Marcha Federal Universitaria será el próximo jueves al Congreso. El Gobierno sigue demorando la aplicación de la Ley de Financiamiento.

El próximo jueves se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria, tras más de una docena de paros nacionales y otras medidas de fuerza escalonadas (en distintas casas de altos estudios) para reclamarle al Gobierno que cumpla de una buena vez con la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria, que realizó semanas atrás el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), es el jueves próximo. Será a las 13.30 y el destino es el Congreso de la Nación, donde fue aprobada en dos oportunidades la iniciativa (fue vetada por el presidente Javier Milei) y ratificada.

“Cumplan con el financiamiento, derogación del DNU 70, emergencia en discapacidad y endeudamiento de las familias”, son los reclamos de la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN). También convoca a movilizar la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que impulsó paros escalonados en la previa a la marcha.

En las últimas horas, el Gobierno apeló el fallo de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario y lo obligaba a cumplir con la normativa. Sigue generando demoras y crece el malestar.

En total, se realizaron 13 paros en el año: cuatro de ellos fueron en septiembre: se concretaron el 2, el 8, el 18 y el 22. Hubo otra medida de fuerza nacional el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), mientras que la anterior había sido el 12.

En junio se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.