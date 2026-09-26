Comenzaron los paros escalonados en las universidades, de cara a la marcha

Los paros escalonados ya comenzaron y se desarrollarán hasta la quinta marcha federal universitaria, que será el 15 de octubre. En la UNLZ, la medida de fuerza es el 8 de octubre.

Los paros escalonados ya comenzaron y se desarrollarán hasta la quinta marcha federal universitaria, que será el 15 de octubre. En la UNLZ, la medida de fuerza es el 8 de octubre.

En el marco del plan de lucha implementado por el fracaso de las paritarias, el Gobierno ordenó liquidar un 3% de aumento a pesar del rechazo de los gremios, y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, se desarrollan paros en distintas casas de altos estudios.

Dentro de las últimas medidas que se entienden como un desafío para los gremios es que el Gobierno ordenó que las universidades liquidaran en los salarios de septiembre (se paga en octubre) un 3 por ciento de aumento, a pesar de la rotunda negativa de los representantes de los trabajadores.

Poco antes, la Justicia respaldó el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a que dé efectivo cumplimiento de los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo máximo de cinco días”, informó.

En este escenario, se realizaron paros nacionales (13 en el año, cuatro de los cuales fueron este mes) y escalonados. Además, se realizó la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria, que se concretará el próximo 15 de octubre.

Paros escalonados. El 23 de septiembre estaba previsto en la UNLa (Lanús). El 2 de octubre será en la UNAV (Avellaneda) y el 6 en la UNaB (Guillermo Brown). El 8 de octubre es el turno de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).