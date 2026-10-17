Temperley encara el tramo final de la competencia y quiere cortarse solo

Temperley visitará mañana a San Martín, que está en las puertas de la zona de Reducido, con el objetivo de sumar de a tres y cortarse solo.

Temperley visitará mañana a San Martín, que está en las puertas de la zona de Reducido, con el objetivo de sumar de a tres y cortarse solo.

Tras la victoria frente a Nueva Chicago y con la clasificación al Reducido garantizada, Temperley encara el tramo final de la competencia con el objetivo de liderar en soledad la tabla de la Zona B. Con ese objetivo en mente, visitará mañana a San Martín.

El encuentro, válido por la Fecha 34 de la competencia de la Primera Nacional, se jugará el domingo, desde las 18, en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Felipe Viola será el encargado de impartir justicia.

Quedan nueve puntos en juego (en la siguiente fecha recibe a Chacarita y luego visitará a Güemes) y no es momento para relajarse. El rival está en las puertas de la zona de Reducido y también saldrá a buscar los tres puntos con le esperanza de hacer valer la localía.

Temperley acumula 59 unidades, producto de 16 victorias, 11 empates y apenas seis derrotas. Tristán Suárez, que aparece por encima del Gasolero con la misma cantidad de puntos, recibirá este sábado a Patronato.