Primera Nacional: comienzan a definirse los ascensos

Entre hoy y mañana se juega la primera fase del Reducido por el segundo ascenso, mientras que la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez será el domingo.

Entre hoy y mañana se juega la primera fase del Reducido por el segundo ascenso, mientras que la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez será el domingo.

Las definiciones en torno a los ascensos comienzan a definirse a partir de hoy. La final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez se jugará mañana, desde las 17, en Córdoba; mientras que entre hoy y el domingo se disputará la primera fase del Reducido por el segundo.

FINAL POR EL CAMPEONATO DE LA PRIMERA NACIONAL 2026

Godoy Cruz y Tristán Suarez se enfrentarán mañana, desde las 17, en Belgrano de Córdoba. Nicolás Ramírez es el árbitro designado.

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos, en dos períodos de 15 cada uno, y de subsistir la igualdad, la definición será por penales.

REDUCIDO POR EL SEGUNDO ASCENSO – 1ERA FASE

Este sábado se enfrentan Atlanta y Estudiantes, desde las 15; mientras que Temperley recibirá a Ciudad de Bolívar desde las 16.

A las 18, inicia el cotejo de Colón y F.C. Midland; mientras que una hora después juegan Deportivo Madryn y Deportivo Maipú. Gimnasia y Esgrima de Jujuy choca con Almirante Brown a las 20.

Por otra parte, el domingo a las 15 será el turno de Deportivo Morón vs. Colegiales; a las 20.30 se midel Ferro y Gimnasia y Tiro.

Si al término de los 90 minutos aquí aludidos, el resultado fuera empate, pasará a la instancia siguiente el equipo mejor posicionado.