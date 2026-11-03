Temperley celebrará sus 114 años con un gran asado en el gimnasio Juan Justo Colás

El Club Atlético Temperley festejará su aniversario este domingo desde las 13. Las entradas ya están a la venta de manera online y también podrán adquirirse presencialmente en la Administración. Lo recaudado será destinado a la renovación del piso del gimnasio Palo Metz.

El Club Atlético Temperley festejará su aniversario este domingo desde las 13. Las entradas ya están a la venta de manera online y también podrán adquirirse presencialmente en la Administración. Lo recaudado será destinado a la renovación del piso del gimnasio Palo Metz.

El Club Atlético Temperley celebrará sus 114 años de historia con un gran asado popular para la familia más grande del sur, en el gimnasio Juan Justo Colás. El encuentro se realizará este domingo a partir de las 13 y reunirá a socios, hinchas y familias de la institución en un nuevo aniversario de la entidad de Turdera.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la aplicación GlobalFan. Además, podrán comprarse presencialmente en la Administración del club a partir de mañana. Los valores para socios serán de $30.000 por persona, $80.000 para grupos familiares de tres integrantes, $100.000 para grupos de cuatro y $120.000 para grupos de cinco o más. Los socios infantiles ingresarán sin cargo.

Para los no socios, el valor será de $40.000 para mayores de 10 años, mientras que los menores de esa edad podrán ingresar gratuitamente. La modalidad será de asado libre y las bebidas se abonarán aparte en la barra. Cada asistente deberá llevar sus propios cubiertos, vasos y platos para participar de la celebración.

Uno de los objetivos del encuentro será recaudar fondos para la renovación del piso del gimnasio Palo Metz, por lo que lo obtenido a través de la venta de entradas será destinado a esa obra. De esta manera, Temperley celebrará un nuevo aniversario junto a su gente y continuará impulsando mejoras en sus instalaciones.