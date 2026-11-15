Un dirigente de Temperley, pelea por su vida tras la explosión en Remedios de Escalada

El vocal de la Comisión Directiva y referente de la Subcomisión de Fútbol fue uno de los trabajadores más afectados por la explosión de gas ocurrida el viernes en Remedios de Escalada. Desde el club acompañan a su familia y siguen de cerca su evolución.

El vocal de la Comisión Directiva y referente de la Subcomisión de Fútbol fue uno de los trabajadores más afectados por la explosión de gas ocurrida el viernes en Remedios de Escalada. Desde el club acompañan a su familia y siguen de cerca su evolución.

El Club Atlético Temperley publicó un emotivo mensaje de apoyo a Marcelo Alcobre, integrante de la Subcomisión de Fútbol y vocal de la actual Comisión Directiva, quien resultó gravemente herido durante la explosión de gas ocurrida el viernes en Remedios de Escalada. El dirigente se encontraba en su puesto de trabajo en Metrogas al momento del siniestro y permanece internado en el Hospital Evita de Lanús.

En el comunicado, la institución informó que, apenas trascendió la noticia, compañeros, amigos y dirigentes del Celeste se acercaron al hospital para acompañar a la familia y ponerse a disposición. Además, informaron que su cuadro es delicado y el pronóstico reservado, aunque durante las primeras 48 horas presentó una evolución favorable. “Su pelea es minuto a minuto. Marcelo tiene una fuerza enorme y sabe que desde acá toda la familia celeste hace fuerzas y reza por él”, señalaron.

Por otra parte, Temperley manifestó su solidaridad con todas las personas afectadas por la explosión y reclamó el esclarecimiento de los hechos. El mensaje estuvo acompañado por palabras de aliento para Alcobre y sus seres queridos, en medio de un momento de profunda preocupación para la comunidad del club.

“Marce querido, la Familia Más Grande del Sur está con vos y con tu familia en este momento, y deseamos verte de nuevo en el Teatro de Turdera, donde sos feliz”, concluyó el comunicado de la institución.