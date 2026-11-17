Las once agrupaciones que participarán de las elecciones del Club Atlético Temperley acordaron establecer un cuarto intermedio hasta este martes 17 de noviembre a las 20, con el objetivo de consensuar una lista única para conducir la institución.

Las once agrupaciones que participarán de las elecciones del Club Atlético Temperley acordaron establecer un cuarto intermedio hasta este martes 17 de noviembre a las 20, con el objetivo de consensuar una lista única para conducir la institución.

En el marco del proceso electoral de Temperley, las agrupaciones firmantes alcanzaron un acuerdo para avanzar en la conformación de una lista de unidad, con el propósito de priorizar los intereses del club. La decisión quedó plasmada en un documento firmado el lunes 16 de noviembre en Buenos Aires.

El acuerdo establece un cuarto intermedio hasta este martes 17 de noviembre, a las 20, momento en el que las partes buscarán llegar a un consenso para presentar una propuesta conjunta de cara a las elecciones. La iniciativa apunta a evitar una disputa entre los distintos espacios y encontrar una representación común para la próxima etapa institucional.

El documento lleva las firmas de Mariano Garacotch (Solo por Temperley), Nicolás Trezza (Socios por Temperley), Sebastián Biason (Integridad Gasolera), Osvaldo López (Temperley para Todos), Pedro Musso (Eternamente Gasoleros), Juan Pablo Grossi (21 de Noviembre), Pablo Pellegrino (Nuevo Temperley), Cristian Navarro (La Biondi), Florencia Mumbach (Primero Temperley), Agustín Lecchi (1912) y Oscar Fernández (Alfredo Beranger).