Temperley perdió y seguirá otra temporada en la Primera Nacional

Temperley perdió 2 a 1 con Ciudad de Bolívar en el Teatro de Turdera y quedó eliminado del Reducido por el segundo ascenso.

Temperley perdió 2 a 1 con Ciudad de Bolívar en el Teatro de Turdera y quedó eliminado del Reducido por el segundo ascenso.

Temperley perdió por 2 a 1 frente a Ciudad de Bolívar en el Estadio Alfredo Beranger y jugará una nueva temporada en la Primera Nacional. El rival avanzó a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a Primera.

La formación de Nicolás Domingo: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti (Brandán), Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Pedro Souto (Krüger), Lucas Richarte (Trebotic), Franco Díaz; Franco Benítez (Werro), Gabriel Hauche, Marcos Echeverría (Nieto).

Tras un recibimiento impresionante, comenzó el partido y el Gasolero fue un poco más, pero se terminaron yendo al vestuario con un empate parcial. A los 36 minutos llegó el gol de Gabriel Hauche, para desatar la locura en el Beranger, pero Elías Martínez lo empardó a los 41.

En el complemento, Domingo metió mano en el equipo, pero no sirvió demasiado, ya que a los 31 apareció Federico Peralta para sentenciar el 2-1 y enterrar el sueño del Gasolero. Díaz y Mastrolía fueron amonestados sobre el final.

El Gasolero había llegado a esta instancia después de completar una buena fase regular, en la que finalizó en el tercer puesto de la Zona B con 61 puntos (16 victorias, 13 empates y siete derrotas)y una diferencia de gol de +12. Eso le permitió asegurarse la localía y ventaja deportiva, que de nada sirvió esta tarde.