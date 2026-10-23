La situación del sistema universitario: Los sueldos deberían aumentar un 32%

El último informe de situación del sistema universitario publicado por la FEDUN y el CIICTI. "El Gobierno debería ampliar en 1,58 billones de pesos el Crédito Vigente 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario este año", señala.

El último informe de situación del sistema universitario publicado por la FEDUN y el CIICTI. "El Gobierno debería ampliar en 1,58 billones de pesos el Crédito Vigente 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario este año", señala.

El último informe de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) advierte que los trabajadores debería percibir un aumento del 32% para recuperar el poder adquisitivo que tenían antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno.

El Informe de Situación del Sistema Universitario señala que “en septiembre de 2026 los salarios de los trabajadores en UUNN se incrementaron un 1,0% en términos reales” pero “pese a ello, caen un 2,7% desde junio y un 24,3% desde noviembre de 2023”. En estos términos, los sueldos deberían aumentar un 32,0% para recuperar el poder adquisitivo.

“En septiembre los sueldos en UUNN tuvieron un incremento nominal del 3,0% en un mes en el que la inflación alcanzó el 1,9%. Los salarios del sector cayeron en 21 de los últimos 23 meses y se deterioran un 24,3% real desde noviembre de 2023”, detalla el reporte difundido por la FEDUN.

En este marco, precisa que “hasta septiembre de 2026, en dos años y diez meses de gobierno la inflación acumula un alza del 344,4%. En el mismo período los salarios en Universidades Nacionales aumentaron un 236,6%. De esta manera desde nov-23 acumulan un deterioro de 108 puntos porcentuales”. Deberían incrementarse un 32,0% para volver al nivel de noviembre de 2023.

Con la proyección de ejecución y la inflación esperada para 2026, en tres años el gobierno le habrá quitado a los trabajadores universitarios 4,48 billones de pesos (constantes de 2026), cuando se compara la masa salarial del 2023 con la de los años 2024, 2025 y 2026, indica. El deterioro fue de 1,47 billones durante 2024, de 1,61 billones en 2025 y se proyecta una quita de 1,39 billones de pesos durante el año en curso.

En este escenario y en el marco de la discusión sobre el Presupuesto 2027, la FEDUN indica que “la proyección de la ejecución presupuestaria a sep-26 mantiene el ajuste en el sector universitario, con una leve mejora real del 2,9% en la ejecución anual del presupuesto (cae 21,9% desde 2023 y 32,8% desde 2015). El financiamiento universitario representará el 0,535% del PBI en 2026 (0,712% en 2023)”. “El gobierno debería ampliar en 1,58 billones de pesos el Crédito Vigente 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario este año”, apunta.

Asimismo, reporta que la Secretaría de Educación proyecta un deterioro de su financiamiento de un 5,6% real en 2026, tras caer un 41,3% en 2024 y un 5,0% en 2025. En el acumulado de los tres años el presupuesto del ex Ministerio de Educación declina un 47,4% desde 2023.

El presupuesto de la APN para el sector científico y tecnológico también profundiza su brutal caída, deteriorándose un 42,8% en términos reales en 2026 respecto de 2023. Tras caer un 29,7% en 2024 y un 14,9% en 2025, en 2026 proyecta un retroceso adicional del 4,4%. Los salarios también se deterioran de manera muy aguda, con descensos que alcanzan los 40,3 puntos (CIC-CPA y Becas CONICET). Los salarios en Empleo Público pierden un 32,0% desde noviembre de 2023.

“El presupuesto de las UUNN cae un 21,9% real en 3 años. Debería incrementarse en 1,6 billones de pesos en 2026 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario“, indica el reporte de situación correspondiente a septiembre pasado.