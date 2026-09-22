Paro universitario por financiamiento: es el cuarto del mes

El frente sindical lleva a cabo un nuevo paro en las universidades, en reclamo de financiamiento y por salarios. Habrá paros escalonados.

El frente sindical lleva a cabo un nuevo paro en las universidades, en reclamo de financiamiento y por salarios. Habrá paros escalonados.

El frente sindical universitario realiza este martes un nuevo paro en reclamo de un aumento salarial que no pierda contra la inflación y la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Es una decimotercera medida de fuerza del año y la cuarta de este mes.

Tanto FATUN (nodocentes) como FEDUN (docentes) convocaron a este medida de fuerza, en el marco del plan de lucha anunciado ante el fracaso de las paritarias y por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

La de este martes es la decimotercera medida de fuerza del año y la cuarta de este mes. Las anteriores se concretaron el 2, el 8 y el 18 de septiembre.

Hubo otra el 27 y 28 de agosto (de 48 horas), la anterior había sido el 12. En mayo se realizaron otros dos paros, el primero fue de 24 horas y se concretó el 29 de mayo, mientras que el 3 y 4 de junio se hizo otro de 48. El 12 mayo, en tanto, se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria.

También se concretaron medidas de fuerza en marzo y abril: Fueron el 16 y 31 de marzo, y el 8, 17 y 23 de abril.

Paros escalonados

FATUN dio a conocer un cronograma de paros escalonados, en total 15, de cara a la marcha. Habrá medidas de fuerza en las universidades de la Región.

El 23 de septiembre será en la UNLa (Universidad Nacional de Lanús). Asimismo, el 8 de octubre es el turno de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), mientras que el 2 será en la UNAV (Universidad Nacional de Avellaneda) y el 6 en la UNaB (Universidad Nacional Guillermo Brown).

Marcha Federal Universitaria

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) confirmó la convocatoria a la quinta marcha federal universitaria, que se concretará el próximo 15 de octubre. “Nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública”, convocan los rectores.