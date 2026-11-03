Reclamo por financiamiento: nuevo paro en las universidades

Este martes se realiza la segunda jornada de paro de trabajadores de universidades, de las cuatro programadas en el último plan de lucha.

Este martes se realiza la segunda jornada de paro de trabajadores de universidades, de las cuatro programadas en el último plan de lucha.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante este martes la segunda jornada de paro, de las cuatro programadas, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En octubre se realizó la primera medida de fuerza del plan de lucha que contempla cuatro en total. Hoy se lleva adelante la segunda y restan otras dos: 12 y 18 de noviembre.

Vale recordar, asimismo, que la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un paro el día que se trate el Presupuesto 2027.

“Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre del 2023, los y las docentes necesitamos un incremento salarial del 32%”, advirtió el gremio en el último informe de situación, que data de septiembre.

Ya se cumplió un año desde que Gobierno de Javier Milei se niega a aplicar de forma total la Ley de Financiamiento Educativo y en este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional le hizo llegar al Papa León XIV un documento, en vísperas de su vivista al país.