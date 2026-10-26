La FEDUN convoca a un paro: fecha a definir

La FEDUN convocó a un paro el día que se trate el Presupuesto 2027. Esta semana se realiza la primera medida de fuerza convocada por FATUN.

La FEDUN convocó a un paro el día que se trate el Presupuesto 2027. Esta semana se realiza la primera medida de fuerza convocada por FATUN.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un paro el día que se trate el Presupuesto 2027. Así, la fecha está condicionada a la convocatoria para tratar la Ley de Leyes en el Congreso.

“Convocamos a un paro activo en las universidades cuando se trate el Presupuesto 2027. Pedimos a las y los diputados que garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial de sus trabajadores/as y el cumplimiento de la Ley“, convoca la FEDUN.

Este anuncio llega luego de la definición de una serie de medidas de fuerza por parte de FATUN, no docentes. El primer paro será el próximo 28 de octubre, que cae miércoles; los siguientes serán en noviembre: 3, 12 y 18.

Vale recordar que se cumplió un año desde que Gobierno de Javier Milei se niega a aplicar de forma total la Ley de Financiamiento Educativo y en este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional le hizo llegar al Papa León XIV un documento, en vísperas de su vivista al país.