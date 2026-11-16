Tercer paro de FATUN en noviembre por financiamiento de universidades

FATUN, gremio que representa a los nodocentes de las universidades, realiza este lunes el tercer paro del mes y el cuarto del último plan de lucha anunciado.

FATUN, gremio que representa a los nodocentes de las universidades, realiza este lunes el tercer paro del mes y el cuarto del último plan de lucha anunciado.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) lleva adelante este lunes la tercera jornada de paro de noviembre, la cuarta de las programadas en el último plan de lucha, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En octubre se realizó la primera medida de fuerza, el 3 de noviembre se concretó la segunda, el 12 la tercera y este 16 de noviembre se completa el último plan de lucha anunciado. No se descarta nuevas protestas.

Vale recordar que la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convocó a un paro el día que se trate el Presupuesto 2027. “Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre del 2023, los y las docentes necesitamos un incremento salarial del 32%”, advirtió el gremio.

Ya se cumplió un año desde que Gobierno de Javier Milei se niega a aplicar de forma total la Ley de Financiamiento Educativo y en este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional le hizo llegar al Papa León XIV un documento, antes de su visita al país.

En su paso por Argentina, el Sumo Pontífice destacó la importancia de la educación superior para el progreso de la sociedad y la realización del ser humano. También dejó mensajes en materia de discapacidad, cárceles y familia. Bregó por una economía al servicio del hombre.