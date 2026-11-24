El gremio exige "un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades públicas y salarios dignos para los trabajadores".

El gremio exige "un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades públicas y salarios dignos para los trabajadores".

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) convoca a una jornada nacional de protesta, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027. Actividades en todas las casas de altos estudios y en el Congreso.

“En el marco del tratamiento del Presupuesto Nacional 2027, convocamos a una jornada nacional de protesta para exigir un presupuesto que garantice el funcionamiento de las universidades públicas y salarios dignos para las/os trabajadores docentes“, convoca el gremio.

Y advierte: “Frente a la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, seguimos reclamando el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y los recursos necesarios para sostener la educación superior, la investigación y la ciencia”.

El último Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado junto al CIICTI, muestra la crítica situación de las universidades.

Indica que los salarios “caen un 23,6% desde nov-23 y un 1,9% desde jun-26. Los sueldos deberían aumentar un 31,0% para volver a tener el poder adquisitivo que tenían en nov-23. El ajuste total equivale a haber dejado de cobrar 9,4 sueldos de 2023 en el período 2024-2026″.

Y señala que si bien en octubre los sueldos tuvieron un incremento nominal del 3,0% en un mes en el que la inflación alcanzó el 2,2%, de manera que se incrementaron un 0,8% en términos reales, los salarios del sector cayeron en 21 de los últimos 24 meses y se deterioran un 23,6% real desde nov-23.

“En el promedio anual caen un 0,2% en 2026. El nivel salarial del sector se encuentra por debajo de los valores de 2002, habiendo declinado 40,5 puntos desde el pico de 2011”, plante el informe de situación correspondiente al décimo mes del año.