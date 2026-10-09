Con el aliento de su gente, Banfield se mide con Tigre en Victoria

El partido entre Banfield y Tigre se disputará el sábado, desde las 19.15, en la Fecha 12 del Clausura de la LPF.

El partido entre Banfield y Tigre se disputará el sábado, desde las 19.15, en la Fecha 12 del Clausura de la LPF.

Banfield, que viene de un empate con sabor amargo y necesita cortar la racha partidos sin victorias, visitará mañana a Tigre, por la Fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se disputará el sábado, desde las 19:15, en el Estadio José Dellagiovanna, al que podrá asistir el público del Taladro.

Para el duelo de este sábado, el árbitro será Pablo Echavarría, acompañado por Gabriel Chade y Matías Balmaceda, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR.

Desde el levantamiento de la prohibición para el público visitante, el Taladro fue uno de los clubes que permitió el regreso de los hinchas visitantes al Florencio Sola.

La última vez que Tigre recibió público visitante en el José Dellagiovanna fue hace 13 años, en el Torneo Final 2013, cuando cayó 3-1 ante San Martín de San Juan.