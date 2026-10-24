Se repartieron los puntos en el Clásico del Sur

Banfield igualó 1-1 con Lanús en el Clásico del Sur, que se disputó esta tarde en el Lencho. Adrián Balboa marcó para el Taladro, mientras que Carlos Izquierdoz fue el encargado del empate.

Banfield igualó 1-1 con Lanús en el Clásico del Sur, que se disputó esta tarde en el Lencho. Adrián Balboa marcó para el Taladro, mientras que Carlos Izquierdoz fue el encargado del empate.

Banfield empató con Lanús en una nueva edición del Clásico del Sur. Fue 1-1 en el encuentro válido por la Fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, que se disputó esta tarde en el Estadio Florencio Sola.

Adrián Balboa marcó la ventaja para el Taladro, a los 20 minutos de comenzado el encuentro y desató la locura en el Lencho, pero Carlos Izquierdoz logró empatarlo a los 17 del complemento. Se repartieron siete amarillas en total.

El partido estuvo detenido por incidentes con la hinchada del Taladro. Algunos simpatizantes subieron al alambrado y tiraron objetos contundentes al campo de juego, además de pirotecnia.

Banfield está 11 en la tabla de la Zona B, con 14 puntos. Lanús, en tanto, está tercero con 24 puntos y se mete en los playoffs. El Taladro visitará en la próxima fecha a Independiente Rivadavia, mientras que el Granate recibirá a Gimnasia de Mendoza en La Fortaleza.

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