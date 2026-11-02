Se largó el Cyber Monday: tres días de descuentos

Cientos de empresas participan de la nueva edición del Cyber Monday, que concentra las ventas de tres semanas en tres días.

Cientos de empresas participan de la nueva edición del Cyber Monday, que concentra las ventas de tres semanas en tres días.

Una nueva edición del Cyber Monday comenzó este lunes en todo el país con una oferta que supera las 15.000 promociones y la participación de cerca de 800 compañías de distintos sectores.

La campaña de rebajas online se mantendrá activa durante 72 horas (hasta el miércoles 4 de noviembre) con opciones de financiamiento y rebajas en distintos rubros.

La propuesta, coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), cuenta con una fuerte impronta de pequeñas y medianas empresas, que representan el 47% de las marcas registradas.

De acuerdo con las estimaciones del sector, la concentración de demanda durante estas tres jornadas suele equiparar el volumen transaccional de tres semanas de ventas ordinarias.

El turístico concentra una de las mayores expectativas de cara a la temporada de verano. Agencias y plataformas habilitaron esquemas de hasta 18 cuotas sin interés en destinos de cabotaje, planes de pago para paquetes hacia el exterior con cronogramas extendidos a 2027.

Las entidades bancarias desplegaron acuerdos puntuales: alternativas de 18 y hasta 24 cuotas sin interés en electrónica, línea blanca y artículos del hogar, junto a reintegros del 30% en comercios seleccionados.