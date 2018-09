Jorge: “El objetivo es continuar con el crecimiento”

El equipo de hockey femenino de Lomas Athletic no atraviesa un buen presente en el Top 10 del metropolitano. Es que el Tricolor está en el fondo de la tabla, con tres puntos, lejos de las posiciones para ingresar a los playoff, a falta de tres fechas para completar su calendario.

Con la idea de volver a la victoria, el plantel se prepara para afrontar el partido del sábado, desde las 16, ante Santa Bárbara, rival al que recibirá por la 8° fecha de la primera rueda.

En ese sentido, Sofía Jorge analizó: “A nivel resultado, no es el esperado. Siempre que uno prepara una etapa como esta es a full y con la ilusión de llevarse la mayor cantidad de puntos”.

“En el transcurso de los partidos no logramos acumular los puntos que esperábamos, pero hay que analizar el desarrollo ya que somos conscientes de que el nivel de juego fue bueno y que las falencias hoy las tenemos en las áreas, que es lo que termina definir un resultado”, mencionó la delantera, en diálogo con Info Región.

Lejos de la lucha

La serie de malos resultados llevó a las Conejas a estar sin triunfos en lo que va del Top 10 y lamentar las unidades perdidas en el camino que las dejan lejos de los lugares para ingresar a los playoff, los cuales definirán al equipo campeón de la temporada.

Al respecto, la jugadora del Tricolor opinó: “En el arranque del Top 10 tuvimos partidos que sabíamos que no iban a ser fáciles y que nos costaría llevarnos puntos, sin embargo nos sentíamos preparadas y sé que estamos a la altura de cualquier equipo. Lamentablemente, cuando los resultados no se empiezan a dar uno empieza a pensar en no perder más partidos, en lugar de mentalizarse en empezar a ganar y a sumar. La cabeza no nos juega a favor en muchas circunstancias”.

Por otra parte, planteó el enfoque de cara a lo que sigue: “El objetivo es continuar con el crecimiento, con la cabeza puesta en el 2019. La posición en la que quedemos ahora no es lo que me preocupa, pero si empezar a trabajar en las falencias”.

Lo que resta

A Lomas le quedan tres partidos por delante. En principio, se medirá con Santa Bárbara, luego recuperará un encuentro por la 5º fecha con Ciudad y, por último, se despedirán del certamen cuando visiten a Banco Nación.

Lejos de apuntar a los resultados, Jorge hizo hincapié en la verdadera meta del equipo: “Buscamos mejorar las falencias que aún tenemos. Una cosa, en definitiva, da a la otra. Si corregimos eso, los resultados se van a dar”.

“Es una etapa en la que hay que ser finos, con un montón de cosas y que muchas veces las dejamos pasar o no les damos la importancia que merecen. Quieras o no, son cosas que te definen”, concluyó la atacante, en charla con este medio.