Borges, “contento” por el rendimiento de URBA

Uno de los entrenadores del Seven de Buenos Aires analizó la participación en el Torneo de la República, que contó con la presencia de jugadores de Pucará y San Albano.

Uno de los entrenadores del Seven de Buenos Aires analizó la participación en el Torneo de la República, que contó con la presencia de jugadores de Pucará y San Albano.

Pucará y San Albano dieron el presente en el Seven de la República, donde el equipo de la URBA consiguió la Copa de Plata. Además de aportar con algunos jugadores, uno de los entrenadores fue Lucas Borges, quien es un referente del Rojo.

“Fue una buena actuación teniendo en cuenta que no tuvimos mucha preparación para disputar el torneo. Con el gran nivel de jugadores que teníamos, uno quizá pretendía algo más, pero sin tener trabajo previo a la competencia es muy difícil, pero bueno, fuimos de menor a mayor y me voy conforme con el nivel que mostraron los chicos”, indicó, en diálogo con Info Región.

La Región

Tomás Buckley y Tomás Jorge, de Pucará, y Tomás y Jimmy Mac Gaw, de San Albano, fueron los jugadores seleccionados de la zona para conformar el Seven de la URBA. El equipo, que perdió con el campeón en cuartos de final, accedió y se quedó con la Copa de Plata.

“Los chicos de la zona anduvieron muy bien. La verdad que se pudieron adaptar rápido y tuvieron un buen rendimiento. Los hermanos Mac Gaw tuvieron una muy buena participación. Ellos juegan en Top 12, que es un nivel más lento, y la verdad que no se notó”, comentó.

@tomijorge y @tomibuckley fueron campeones de la Copa de Plata del Seven de la República celebrado en Paraná. Además estuvo presente en la construcción Lucas Borges #OrgulloRojo pic.twitter.com/AKpEGJcrku — Club Pucará (@Club_Pucara) 10 de diciembre de 2018

Borges, también técnico del Seven del Rojo, hizo hincapié en los rendimientos de los jugadores del conjunto de Burzaco.“Fue una muy buena participación. Los chicos de Pucará son muy buenos jugadores, y así todo es más fácil”, destacó.

El Rojo llegó a la final del Seven de la URBA, donde cayó ante SIC en la final, y no pudo repetir el título que consiguió en los últimos cinco años. “En la final nos encontramos con un gran equipo, que juega bien. Tuvimos algunas bajas importantes y las sentimos. Sin embargo, tuvimos un buen nivel y repetimos la final de seis años seguidos. Me voy muy conforme”, aclaró, en charla con este medio.

JJ.OO. de la Juventud

Luego de el oro conseguido en los Juegos Olímpicos de la Juventud, varios jugadores, dirigidos por Borges en el certamen, fueron citados para participar en el Circuito Mundial de Seven. “Es una alegría muy grande. Durante mucho tiempo, los chicos se prepararon y demostraron que están a la altura de los mejores a nivel profesional y a nivel mayor. Seguramente, con el tiempo se vayan sumando más de esos jugadores, así que es muy gratificante verlos crecer sabiendo que uno fue parte de ello”, remarcó el entrenador.