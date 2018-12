Mac Gaw: “Siempre es un orgullo representar a la URBA”

San Albano dijo presente en el Torneo de la República. El back del conjunto de Corimayo Tomás Mac Gaw fue parte del seleccionado bonaerense de Seven que disputó el certamen en Paraná, donde el equipo consiguió la Copa de Plata.

“Fue un orgullo formar parte de esto. Tanto para lo que representa jugar para la URBA, como los jugadores con los que compartía plantes y entrenadores que tuvimos, que fueron personas de semejante porte e historia en el rugby”, indicó el apertura, en diálogo con Info Región.

El torneo

Buenos Aires compartió el Grupo 3 junto a Entre Ríos, Mar del Plata y Santiago del Estero. Con dos victorias y una derrota, accedió a los cuartos de final de la Copa de Oro, donde cayeron ante Córdoba, que se quedó con el título. “Tuvimos buenos partidos. Perdimos con el campeón por un tema de detalles en las salidas nada más. Ellos venían con más preparación y eso hizo la diferencia”, analizó Mac Gaw.

Finalmente, los bonaerenses accedieron a la Copa de Plata, donde vencieron a Cuyo, en semifinales, y se consagraron ante Santa Fe. “Creo que fuimos de menor a mayor. Es difícil lograr un buen juego de Seven con poco entrenamiento y con jugadores que recién se conocen. Sin embargo, terminamos con un nivel de juego correcto”, indicó el back.

En tanto, el jugador de San Albano tuvo un gran rendimiento individual, siendo titular en todos los encuentros y anotándose en el marcador en la semifinal y en la final. “Anduve bien, me sentí cómodo. Quizás no tan contento por no conseguir el oro, pero me voy conforme con la actuación”, detalló.

El balance

Concluído el certamen de la Primera A para San Albano, el back no dejó de repasar lo que fue el año para el conjunto de Corimayo. En charla con este medio, Mac Gaw calificó de “regular” lo hecho por el equipo, aunque recalcó que ya se preparan para el Top 12, “el principal objetivo”.

“Fue un año regular en cuanto a resultados, y bueno en cuanto a juego y destrezas. Debemos mejorar el compromiso como plantel y como club. Desde la M15 tenemos que empezar todos a entrenar más fuerte y a tener un mayor compromiso con la institución”, concluyó.