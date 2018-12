Ortiz se despidió de Banfield y firmó con Libertad

Banfield tiene su primera baja para el próximo semestre. Danilo Ortiz, que estaba a préstamo con opción de compra por parte de Godoy Cruz, dejó el club y ya firmó con Libertad de Paraguay, por lo que volverá a jugar en su país luego de dos años.

El defensor, que había llegado en enero a la institución, arribó con un préstamo por seis meses, que fue renovado a mitad de año.

El rendimiento

Ortiz comenzó la vigente edición de la Superliga Argentina como titular, en la derrota del Taladro 1-0 ante Rosario Central. Luego, aquejado por las lesiones, perdió la titularidad, que retomó recién en la fecha 7, ante San Martín de Tucumán.

El central se convirtió, con el correr de los partidos, en una de las fijas de Julio César Falcioni a la hora de armar el equipo titular. De las 15 fechas disputadas en 2018, en nueve oportunidades estuvo desde el arranque. En la última jornada, ante Unión, estuvo ausente por lesión.

La despedida

En su cuenta de Twitter, el central se despidió de Banfield y ya posó con la camiseta de Libertad. “A través de este medio, me despido y quiero agradecer a todos los que hicieron posible que mi estadía en el club sea de la mejor manera. Agradezco a cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, directivos, utileros, y a toda esa gente que trabaja en el predio que siempre estuvieron a disposición para que uno pueda trabajar de la mejor manera”, indicó.

Gracias por todo Banfield!!

🇳🇬👍 pic.twitter.com/2g7jMi27jT — Danilo Ortiz (@ortizdanilo06) December 16, 2018

Y continuó: “También quiero agradecer a la familia banfileña que, de alguna u otra manera, siempre me hizo sentir querido, y en todo momento apoyaron al equipo tanto en las buenas como en las malas. Me llevo muy buenos momentos vividos, muy buenos amigos y, por sobre todo, me voy muy orgulloso de haber pertenecido a este grupo que siempre dio todo por el club”.

“Eternamente agradecido. Mis mejores deseos al club para todo lo que se viene. Abrazo grande y vamos Taladro!”, concluyó el defensor.