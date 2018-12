El cronograma de servicios para Año Nuevo

Se repite el esquema de Navidad. Mañana no habrá recolección de basura ni bancos. ¿Cómo funciona el transporte?

Se repite el esquema de Navidad. Mañana no habrá recolección de basura ni bancos. ¿Cómo funciona el transporte?

Para quienes debieron salir para Navidad, la situación se repite. El transporte público funcionará, pero de forma reducida, durante hoy y mañana. Habrá que esperar más en paradas de colectivo y estaciones ferroviarias, pero durante la madrugada dejan de funcionar y retoman los servicios por la mañana.

Los colectivos funcionarán hoy con normalidad hasta las 18, cuando las unidades circularán más espaciadas. Las locales dejan de funcionar temprano mientras que las que transitan el área metropolitana, continuarán con sus habituales recorridos hasta las 21/22. Pasadas las 4 se reanudará el servicio.Las líneas Roca, Mitre, Sarmiento y Belgrano Sur funcionarán hoy con cronograma habitual y mañana con horario de domingos y feriados.

La basura fue un problema en Navidad, porque muchos sacaron los residuos a la calle y no hubo recolección hasta el día siguiente, motivo por el que las bolsas tomaron veredas y esquinas. Desde los municipios reiteran la recomendación a los vecinos de no sacar las bolsas a la calle: En Lomas de Zamora, por ejemplo, habrá hoy recolección durante la primera parte del día (la vespertina se realizará desde las 10 y la de la mañana arranca a las 4); el 1 no habrá. El mismo cronograma maneja Almirante Brown, pero en Lanús si habría recolección el 1 de enero por la tarde.

En los hospitales de la Región no funcionarán los consultorios externos, pero sí estarán al servicio de la comunidad la atención en las guardias. También estarán disponibles las Unidades de Pronta Atención (UPA). Vale recordar que en Nochebuena y Navidad, dos personas fueron atendidas en la Región por heridas a raíz del uso de pirotcenia, pero se multiplicaron los heridos por balazos y por arma blanca.

Los bancos, en tanto, no funcionarán hoy ni mañana el feriado puente, según dispone el Banco Central de la República Argenntina (BCRA), y las dependencias del Estado también mantendrán las puertas cerradas hasta el 3.