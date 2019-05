Diputados aprobó la Ley de Financiamiento de partidos políticos

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles, por 148 votos a favor y 69 en contra, la ley de financiamiento político que contempla, entre otras reformas, la bancarización de los aportes de campaña.

A las 13:30, después de los homenajes y cuestiones de privilegio, se inició el debate con la exposición del diputado Pablo Tonelli, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Homenaje a Olivares en la Cámara de diputados Como miembro informante, el legislador del PRO afirmó que “el financiamiento electoral es un tema relativamente nuevo en nuestra democracia”. La iniciativa propone la modificación de las leyes 26.215 –financiamiento de los partidos políticos– y 19.945 –Código Electoral Nacional–. El proyecto establece, entre otras reformas, la bancarización de los aportes efectuados a partidos políticos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas electorales. Además, admite los aportes de personas jurídicas (empresas) para el financiamiento de las campañas.

“Los propósitos de estas modificaciones son muy claros: mejorar e incrementar la transparencia en el financiamiento electoral. Es decir el dinero que los partidos reciben tanto para su desenvolvimiento institucional como en las campañas”, aseveró Tonelli.

Críticas

Por su parte, la diputada Emilia Soria (FPV-PJ) indicó que “es una de las iniciativas más trascendentales que hemos tratado”, aunque se expresó en contra del proyecto al señalar: “Esta norma quiere beneficiar a un partido sobre otro, sin lograr la equidad”.

En la misma línea, Gabriela Cerruti (FpV-PJ) cuestionó la propuesta y expresó que “el eje del debate en verdad es si la política va a ser dominada por la elección de los ciudadanos o por la influencia económica de las grandes empresas”.

En la votación en particular, el Frente para la Victoria rechazó -a través de la diputada Soria y el diputado Carlos Castagnetto- el artículo 4 de la iniciativa que habilita los aportes de las personas jurídicas y el recorte en la publicidad audiovisual para las campañas, entre otros puntos. No obstante, el oficialismo no aceptó modificaciones en el proyecto de ley y la oposición no logró reunir las adhesiones a favor de los cambios solicitados.