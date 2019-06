Lomas Athletic quiere seguir con la buena racha

Lomas Athletic tiene todo listo para su visita a Deportiva Francesa de este sábado, a partir de las 15:30, en el marco de la fecha 12 de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). El Tricolor viene de tres victorias al hilo y quiere extender el buen momento para seguir escalando en la tabla.

“Sabemos enfrentamos a un rival que pese a que no le fue bien y no ganó tanto, tienen un buen equipo y lo que perdió fue por poco. Se nota que tienen una buena defensa porque no tienen muchos tantos en contra y ganaron muchos puntos bonus defensivos. Va a ser un partido parejo y duro, vamos a tener que saber definir cuando estemos en sus 22 yardas y defender a morir”, sostuvo el segunda línea Matías Juárez en diálogo con Info Región.

El equipo

Para el duelo en Del Viso, los entrenadores Pablo Gómez Cora y Pablo Dentone repetirán el equipo que venció a Pueyrredón, por lo tanto, los quince que saldrán a la cancha serán Ignacio Ojeda, Juan Ávila, Lucas Favre, Nicolás Weiss, Juárez, Juan Martín Campbell, Alejo Kubar, Nicolás Menéndez, Nicolás Pentreath, Lucio Quercia, Tomás Sansivero, Ignacio Redruello, Nicolás Mateo, Matías Torry y Bruno Quercia.

Los de Longchamps tuvieron un flojo arranque en la segunda categoría metropolitana, pero en el último tramo lograron recuperarse y llegan con tres victorias al hilo (SITAS, Mariano Moreno y Pueyrredón). Con 27 unidades, producto de seis triunfos y cinco caídas, el Tricolor ocupa la séptima posición.

El rival

Por su parte, Deportiva Francesa tuvo un comienzo irregular alternando triunfos y caídas, pero no llega en un buen momento ya que cayó en sus últimas cuatro presentaciones. Pese a esto, los de Del Viso son el equipo con menos puntos en contra (189) y con 23 unidades ocupan el noveno puesto.