Lomas Athletic: “Los resultados son el producto de mucho trabajo”, sostuvo Juárez

Luego de un mal comienzo en el torneo de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Lomas Athletic logró enderezar el rumbo y con el triunfo de la última fecha ante Pueyrredón, llevan tres victorias al hilo. “Los resultados son el producto de mucho trabajo”, remarcó el segunda línea Matías Juárez en diálogo con Info Región.

“A fin del año pasado, varios jugadores dejaron y cambiamos el sistema de juego. Nos fuimos adaptando de a poco, a principio del torneo nos costó más, pero con el correr de las semanas le fuimos agarrando la mano y por suerte los resultados nos acompañan”, agregó.

El forward lamentó el arranque del Tricolor donde cayó en tres de los primeros cuatro partidos que disputó, aunque sostuvo que aprendieron “de los errores” y que todo sirvió para que el equipo “salga adelante”.

Último encuentro

El conjunto de Longchamps viene de vencer en casa 20-10 a Pueyrredón en el marco de la fecha 11. Al respecto, el segunda línea subrayó que fue “un partido muy peleado”, en el cual la clave del triunfo “fue la defensa”.

“Nosotros sabíamos que iba a ser muy cerrado, ellos tienen un buen pack y buenos tres cuartos. El trabajo defensivo nos ayudó a que termine el partido a favor nuestro. Con buenos tacles, posicionándonos rápidos y siendo efectivos a la hora de marcar pudimos lograr la victoria”, analizó.

Lo que viene

El jugador tricolor afirmó que buscan mejorar “partido a partido” y que el equipo quiere “consolidar las bases, armar un buen grupo y jugar el rugby que quieren los entrenadores”.

El próximo compromiso para Lomas será este sábado cuando visiten a Deportiva Francesa, equipo que ocupa el noveno lugar con 23 unidades y viene de caer 7-6 ante San Fernando y lleva cuatro caídas al hilo.

“Pese a que a Francesa no le fue bien y no ganó tanto, tienen un buen equipo y lo que perdió fue por poco. Se nota que tienen una buena defensa porque no tienen muchos tantos en contra y ganaron muchos puntos bonus defensivos. Va a ser un partido parejo y duro, vamos a tener que saber definir cuando estemos en sus 22 yardas y defender a morir”, concluyó Juárez.