Massot: “La responsabilidad de Monzó contrasta con la imprudencia de Carrió”

“La responsabilidad de Monzó contrasta con la imprudencia de Carrió”, dijo el dirigente macrista, mostrando claramente su posición frente a este entredicho, que otra vez la tiene a la diputada dando estocadas a miembros del oficialismo.

En esa línea, Massot afirmó que son “absolutamente falsos” los dichos de Carrió y que “posiblemente ella sea la persona que más ha cuestionado y más ha mellado la autoridad del Presidente (Mauricio Macri) en estos años“.

El sábado, durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, la diputada de la Coalición Cívica dijo: “Lo quiero a Monzó, pero a mí no me dio la palabra. Eso no me pasó con nadie en todos estos años en la cámara de Diputados. Ningún presidente de la cámara me negó la palabra”.