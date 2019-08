“Primó el rechazo contra las políticas neoliberales cuyo representante en Lanús es Grindetti”

El concejal por el PJ – Unidad Ciudadana Héctor Montero reconoció que no esperaba la fuerte ventaja que obtuvo el Frente de Todos en las PASO en el distrito aunque lo atribuyó a que “primó en la sociedad la política nacional cuyo representante en Lanús es (Néstor) Grindetti”.

Lanús: Para Pallares, Grindetti “chocó con una barrera infranqueable que es el peronismo unido” “Teníamos encuestas muy positivas sobre los posibles resultados en Lanús, pero realmente también pensábamos que Grindetti iba a estar un poco más por arriba de esos números. Primó en la sociedad -y es normal que así sea- la política nacional cuyo representante en Lanús es el Intendente porque la sociedad ha expresado su rechazo contra la políticas neoliberales”, ponderó el edil en diálogo con Info Región. Con el 47,96 por ciento de los votos el Frente de Todos fue el espacio más votado en las primarias en Lanús contra el 34,52 por ciento que consiguió Juntos por el Cambio. Dentro del peronismo, Edgardo Depetri fue el vencedor en la interna con el 45,57 por ciento de los sufragios, mientras que segundo en la interna quedó Agustín Balladares con el 29,41 por ciento. Luego se ubicaron Víctor De Gennaro con el 13,3 por ciento y Verónica Dell Anna con el 11,6 por ciento.

“Evidentemente somos absolutamente optimistas en vistas a octubre y continuamos trabajando. Ya se ha conversado con las demás listas del Frente de Todos en Lanús y esperamos un fuerte trabajo en conjunto”, confirmó Montero sobre lo que ya habían adelantado los cuatro candidatos que disputaron la interna previo a las PASO.

Así precisó que “ya hubo reuniones informales con los demás candidatos y en los próximos días seguramente ya haya un lanzamiento oficial de la lista”. “La idea es sumar propuestas de estos cuatro sectores para formar un espacio integral”, detalló.

De cara a octubre

Asimismo reveló cuál será el camino en la carrera de cara a los comicios generales. “Nosotros vamos a seguir trabajando, dialogando con los sectores políticos que conforman el Frente y se presentaron en las PASO. Conversando con los sectores sindicales, políticos y las organizaciones sociales”, explicó.

Se refirió, además, a lo que dejará la gestión de Cambiemos a nivel local. “Va a ser muy difícil salir de la situación que deja Grindetti en Lanús, porque nos dejó una deuda muy grande que van a tener que pagar los vecinos. Necesitamos un enorme consenso. Se va a plantear devolverle el trabajo a los lanusenses y sacar las ordenanzas y decretos por añadidura para recuperar el trabajo, y responder las demandas de los más humildes: El alimento y el trabajo”, enfatizó.

Medidas y gobernabilidad

Por otra parte se refirió a la reacción del Gobierno tras el resultado de las elecciones y en el marco de una fuerte devaluación que se produjo esta semana. “La actitud del Presidente el lunes fue lamentable, responsabilizar al Frente de Todos y al electorado fue miserable y antidemocrático. Evidentemente vio que fue adversa esa comunicación y quiso revertirla”, indicó.

Consideró también que “las medidas actuales son absolutamente proselitistas pero es una nueva ficción, las pymes rechazan este plan de pagos que para hacerlo tienen que poner el 20 por ciento de la deuda, a plazos largos pero con intereses muy grandes, dejar afuera a los jubilados, realmente es absurdo, este gobierno está perdido”.

No obstante, aclaró que la oposición traerá serenidad a lo que quede de este mandato. “El Frente de Todos va a apoyar para que lleguemos decorosamente a diciembre, pero se les pide que no hagan más nada perjudicial para el país. No entienden nada de política ni economía”, sentenció.