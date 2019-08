Lanús: Schiavone confía que se profundizará el corte de boleta en octubre

El intendente Néstor Grindetti fue el candidato más votado en las primarias pero el escenario para que pueda lograr su reelección en octubre es complicado ya que sumadas las cuatro listas que presentó el Frente de Todos, el espacio se impuso por más de 13 puntos. No obstante, desde Juntos por el Cambio son optimistas y confían que en las generales se profundice el corte de boleta.

“Tenemos que trabajar nada más para la intendencia de Lanús”, recalcó Simino “La gestión de Grindetti es reconocida como la mejor en Lanús. Todos los vecinos lo conocen más allá de lo que pueden pensar de la Gobernadora (María Eugenia Vidal) y del Presidente (Mauricio Macri)”, subrayó el concejal Jorge Schiavone en diálogo con Info Región. Su confianza se basa en que en las PASO, el Intendente obtuvo más votos que Macri y Vidal en el distrito. “Hubo un poco de todo, algunos se despegaron del candidato nacional porque la economía es un tsunami que determinó un voto castigo. Por otro lado no querían votar a la gente de Darío Díaz Pérez. Creo que en octubre esto se va a profundizar”, vaticinó.

Y luego añadió: “A nivel local si analizamos candidato por candidato, Grindetti fue el más votado. No estaríamos ganando sumando los candidatos de ellos, pero creo que la gente daba por sentado que Néstor ganaba por eso no pensó tanto su voto. Tenemos esperanzas de que Grindetti se confirme y siga siendo el candidato más votado”.

“Cartas ganadoras”

En este marco, analizó el panorama en el Frente de Todos y especuló en que no todos acompañarán a Edgardo Depetri, el vencedor en la interna. “Sé que en ellos tampoco hay una vocación de acompañar al ganador. Y como siempre digo que el dirigente no es el dueño del votante y la lista ganadora está con el anterior intendente, los votantes de, por ejemplo, (Agustín) Balladares no votarían a la gente de Darío Díaz Pérez”, evaluó.

“Detrás de Depetri está Díaz Pérez y ellos no pueden mostrar lo que hicieron. Nosotros sí podemos hacerlo, podemos mostrar lo que hicimos y, vamos a ir en esa línea. Tenemos las cartas ganadoras”, concluyó.