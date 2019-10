“Con el método de prueba y error dejan un país devastado”

Emergencia alimentaria

En este marco, también cuestionó la falta de avances en la implementación de la Emergencia Alimentaria en el distrito. “Desde hace dos años nos venimos peleando. Después de tanta presión decidieron tratarla y aprobarla porque no querían hacerse cargo de la situación en la que pusieron a Lanús”, evaluó.

Y completó: “En un día de trabajo se creaba el Concejo Consultivo, con un concejal del oficialismo, otro de la oposición y otras tres personas más. Pero no, nos dieron un chupete para que el bebé no llore, pero no tienen ganas de hacer nada. La mayoría de los funcionarios del municipio son de otro palo, no son de Lanús, no conocen la problemática que tenemos”.