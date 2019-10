“La metodología de Cambiemos es el endeudamiento”, criticó Beroldo

“La aprobaron ellos, nosotros no. Tienen mayoría. Ellos piensan que esto es una escribanía que pueden hacer lo que quieren y el Concejo no es así, es un lugar de discusión, de exposición y de democracia”, subrayó el edil en diálogo con Info Región.

Asimismo expresó su descontento porque el Consejo Consultivo para poner en marcha la Emergencia Alimentaria sancionada en el distrito aún no fue conformado. “En el recinto dejamos bien expresado que ellos no tienen más excusas para no llamarlo”, recalcó.

En este marco, también cuestionó al oficialismo local por adelantar a través de una sesión extraordinaria expedientes que debían ser previamente analizados en labor parlamentaria y que llevó a la oposición a no dar el quórum para su tratamiento. “Eso no es campaña sucia, es remontarse a los más bajo de la política”, aseveró.