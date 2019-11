“Fernández y Kicillof quieren lo mismo que nosotros”, confían desde Juntos por el Cambio

El concejal electo Omar López también desestimó que no tener mayoría en el Concejo sea un inconveniente para la gestión de Néstor Grindetti.

El concejal electo Omar López también desestimó que no tener mayoría en el Concejo sea un inconveniente para la gestión de Néstor Grindetti.

El concejal electo por Juntos por el Cambio en Lanús Omar López confió en que el cambio de gobierno a nivel nacional y provincial no será un problema para la gestión comunal de Néstor Grindetti y apuntó a darle “más dinamismo a la obra pública” en el próximo período.

“No debería complicarse el trabajo en nuestro distrito por tener otro color político diferente al de Provincia y Nación. Alberto (Fernández) fue nuestro jefe de campaña del 2017 cuando trabajamos con Florencio Randazzo, tenemos un amplio conocimiento de su persona y sé que no vamos a tener problemas con él ni con Axel (Kicillof), ya que quieren lo mismo nosotros. Acá no hay un doble juego de que si alguno le va mal a otro bien, hay que tirar todos para el mismo lado”, subrayó el dirigente peronista en diálogo con Info Región.

En tanto, de cara a la próxima gestión en el distrito, apuntó a darle “mucho más dinamismo a la obra pública” para terminar las obras comenzadas. “Las calles están a un 60 por ciento y hay que hacer lo que falta, también tenemos que terminar el servicio cloacal al que ya falta poco y queda un 10 por ciento para completar la colocación de las nuevas luminarias”, comentó.

En esa línea, agregó que buscan realizar “un fuerte recambio en el formato de recolección de residuos” y que quieren lograr que “una atención de excelencia en los hospitales”.

Sin mayoría

En las elecciones de octubre, Juntos por el Cambio logró la reelección de Grindetti en Lanús tras revertir el resultado de las PASO. Al respecto, el futuro edil sostuvo que “el gran trabajo de un grupo heterogéneo, fue el que logró sumar más votos que en las primarias” y valoró “el fenomenal corte de boletas”.

Pese al triunfo, el oficialismo tendrá minoría en el Concejo Deliberante con 11 bancas contra las 13 del Frente de Todos. Sin embargo, aseguró que no será un problema ya que tiene “buena relación con los otros espacios” y en los distintos bloques “hay personas que comparten pensamientos”. “Ya no hay mayorías absolutas hace mucho tiempo y creo que nos vamos a poner de acuerdo porque todos queremos trabajar para lo mismo. No creo que haya contiendas o que surja algo raro. Mi idea es poder trabajar en equipo”, señaló.

Por último, resaltó que “la de gente de Lanús votó a quien más hizo por ellos en estos últimos 15 años”. “El apoyo del vecino es una responsabilidad y nosotros no podemos mirar para otro y tanto nosotros, como los compañeros que pertenecen a otros espacios, vamos a hacer lo correcto para el distrito”, concluyó López.