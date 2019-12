Farina fue condenado a 15 años de prisión por intentar matar a Gina

Ezequiel Farina fue condenado a 15 años de prisión por el intento de femicidio de Gina Certoma, caso que conmocionó al país en 2017. La roció con alcohol y la prendió fuego, así lo determinó el Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de Quilmes.

El joven de 24 años fue condenado hoy a 15 años de prisión por el delito de “tentativa de homicidio agravado por violencia de género y por el propósito de causar sufrimiento a la víctima” en perjuicio de Gina Certoma (22).

Farina no estuvo presente durante la lectura de la sentencia. En la audiencia pasada, en la jornada de alegatos, había pedido “perdón” a la víctima por el maltrato que ejerció sobre ella durante la relación, pero Certoma no lo escuchó porque prefirió no estar presente en ese momento. Reconoció haber tenido una “actitud machista” y dijo que el día del hecho si bien le tiró alcohol no la quiso “matar”, consigna la agencia Télam.

La joven, quien sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo tras el episodio, declaró el día anterior como testigo en el inicio del debate oral por el supuesto intento de femicidio.

El hecho se registró el 2 de enero de 2017, en una vivienda ubicada en la calle 342 al 3300, entre 382 y 383.

Al llegar al lugar y extinguir el fuego, el personal encontró a la joven y a su ex novio, ambos heridos por las quemaduras, por lo que fueron trasladados al hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, donde ella fue intubada para mejorar su función respiratoria, mientras que él fue atendido por quemaduras en sus manos. Gina fue luego trasladada al Centro de Excelencia para la Atención de Quemaduras (CEPAQ) del hospital Alemán.