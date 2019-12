Continúa el paro de algunas líneas de colectivos en la Región

El paro sorprendió a cientos de miles de usuarios que a diario utilizan el transporte público paras llegar a sus lugares de trabajo o asistir a algún centro médico. Los inconvenientes continúan este martes.

Todas las líneas del grupo DOTA realizan un cese de actividades desde las primeras horas del lunes. Se trata de las líneas 5-6-7-8-9-10-20-21-23-24-25-28-31-44-50-51-56-57-74-76-79-84-91-99-101-106-107-108-117-130-135-146-150-161-168-177-188. La 80, que pertenece a Transportes Nueva Chicago CISA, tampoco brinda servicio.

“Continúa el paro. No están funcionando las líneas. Lamentamos los inconvenientes”, señalaron desde la empresa YITOS S.A. de Lomas de Zamora. No funcionan las líneas 541, 543, 544, 561 y 562.

Las líneas 277, 540, 553, 542, 550, 551 y 552 tampoco funcionan. “Es un paro patronal”, advirtió ayer Alberto Galeano delegado de la línea 540, aludiendo al enfrentamiento entre Carlos Fernández y Miguel Bustinduy en la UTA.

“Por razones de seguridad, nos vemos obligados a suspender el servicio”, señalaron desde la 164. No se descarta que la 119 se sume con el correr de las horas. Ayer, las líneas 501, 394 y 245 dejaron de funcionar porque no permitían la salida de coches de la terminal.

No hay información respecto al cese de la medida de fuerza. El lunes, cuando comenzó el paro, algunos trabajadores advertían que entre las 17 y las 18 se levantaría la medida de fuerza pero no sucedió. Las empresas consultadas por Info Región advierten que no saben cuándo volverán a circular las unidades.

Ayer, trabajadores de distintas líneas de colectivo que pertenecen a la empresa DOTA realizaron un corte en inmediaciones de Puente La Noria, que une Lomas de Zamora con Capital Federal. También hubo cortes en Puente Pueyrredón y Alsina.

El mayor foco de conflicto se vivió en el barrio porteño de Almagro, donde la oposición al dirigente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, tomó la sede del sindicato luego del paro de colectivos pidiendo la renuncia del titular.