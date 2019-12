Paro de colectivos: Desde la UTA criticaron la medida del Grupo DOTA

“La suspensión del servicio no está decretado ni avalado por nosotros”, señaló Caligari, vocero del gremio.

En medio del paro de varias líneas de colectivos que afecta a miles de usuarios de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Difusión y Actas de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Mario Caligari, criticó la medida del Grupo Dota y aclaró que desde el gremio no avalan la medida de fuerza. Además, aseguró que desde la empresa no se comunicaron con ellos y consideró que el cese de actividades es por una cuestión empresarial y no gremial.

“El paro de hoy no está ni decretado ni avalado por nosotros. Fue orquestado por la gente del Grupo DOTA. El motivo no es gremial, porque sino hubiesen venido a discutirlo con nosotros y nadie lo hizo”, expresó el vocero de la UTA en diálogo con Info Región.

Este lunes las líneas pertenecientes a este grupo realizaron un sorpresivo paro argumentando “conflictos gremiales” por lo que las líneas 5-6-7-8-9-10-20-21-23-24-25-28-31-44-50-51-56-57-74-76-79-84-91-99-101-106-107-108-117-130-135-146-150-161-168-177-188 dejaron de prestar servicios.

“El conflicto suponemos que es por una cuestión empresarial. Cuando se dieron las elecciones del gremio en diciembre del año pasado este grupo se quedó afuera porque no lograron conformar una lista, entonces hoy los intereses que manejan tienen más que ver con una cuestión corporativa que de los trabajadores”, añadió el vocero.

Además, criticó la actitud “de cierto sector patotero”, de cortar accesos e imposibilitar el trabajo de otros choferes que no se adhirieron a la medida de fuerza. Uno de estos casos fue el de la línea 501, desde donde denunciaron que “un coche de la línea 543 se cruzó en la salida y no los dejó sacar las unidades de la terminal”.