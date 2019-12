“El objetivo se cumplió pero no el sueño que teníamos todos de salir campeones”

“La realidad y no voy a mentir, no estoy satisfecho, porque teníamos toda la ilusión de jugar la final. El objetivo se cumplió pero lo que quizá no se cumplió es el sueño que teníamos todos de salir campeones”, reconoció e insistió en que “el balance es positivo aunque queda un sabor un poco amargo”.

De cara al próximo campeonato, el back de Pucará señaló que va a ser un año “muy distinto”. “De antemano sabemos que va a ser difícil pero lo tenemos que encarar con mucha onda y sacar para adelante el club que es lo que queremos todos”, señaló.