Cappiello define su futuro: “Por el momento no voy a volver a Pucará”

El jugador formado en Pucará Juan Cappiello, quien actualmente milita en el Stade Montois de Francia, define su futuro de cara al 2020: “Por el momento no voy a volver”.

El back, en diálogo con Info Región, señaló que se encuentra “abierto a escuchar nuevas propuestas” de cara a la finalización del campeonato francés en el que se encuentra jugando.

“Yo vine acá por un contrato que se me termina a fin de temporada y tendré que ver si existe la posibilidad de renovar o ir para otro club, pero mi idea es quedarme algunos años más en Europa”, explicó.

Aunque agregó: “Si se me abre alguna puerta interesante bárbaro, y si no me volveré, ya que la realidad es que en Argentina están todos mis seres queridos y eso me tira un poco”.

Adaptación

Cappiello contó cómo fueron los primeros días en un país diferente, que contó con la presencia de otros dos argentinos en el plantel. “La verdad que eso me facilitó muchísimo: el tema del idioma, la adaptación al grupo y también el hecho de no extrañar tanto. Yo soy bastante familiero ya que me gusta estar mucho con amigos, pero con el equipo me adapté bastante rápido”, remarcó.

“Solemos entrenar doble turno. Los entrenamientos de rugby suelen ser colectivos, y después también, el mismo día, tenemos entrenamiento tres cuartos, separados”, destacó.

El juego europeo

“Acá el rugby a nivel Top 12 o Nacional de Clubes es mucho mejor porque es más físico”, detalló, a tiempo que indicó: “De repente te encontrás con equipos que juegan muy bien al rugby”.

Y a diferencia del juego local, el back precisó que los partidos “son de noche” y “el crudo invierno” complica un poco más todo. “Jugamos en medio del frío con lluvia y todo es más difícil, aunque trato de acostumbrarme”, concluyó.