“Representar al país es un orgullo y una responsabilidad”, aseguró Favre

La franquicia argentina Ceibos fue armando el plantel que competirá en la Superliga Americana de Rugby y ya cuenta con varios representantes de la Región. “Uno siempre sueña con estar en la lista y se mata para hacerlo”, admitió el pilar Lomas Athletic, Lucas Favre, quien firmó su contrato. “Representar al país es un orgullo y una responsabilidad muy grande”, aseguró.

Esta será la primera edición de la competencia continental y Argentina ya tiene el equipo que se medirá ante Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Olimpia Lions (Paraguay), Corinthians (Brasil) y Cafeteros Pro (Colombia). Dentro de los convocados, Favre representará al Tricolor; mientras que Pablo Dimcheff y Lucas Santa Cruz harán lo propio por Pucará.

“Cuando me llamaron se dieron unas sensaciones muy lindas, no me lo esperaba, sabía que estaban comunicándose con otros chicos y cuando lo hicieron conmigo me puso muy contento. Siempre jugar representando al país es un orgullo y una responsabilidad muy grande”, celebró el pilar, en diálogo con Info Región.

El forward de Lomas Athletic firmó su primer contrato profesional con Ceibos, hasta diciembre de 2020. “Uno siempre sueña con estar en la lista y se mata por hacerlo y cuando llega el llamado es una satisfacción tan grande, que te da ganas de entrenar más todavía”, manifestó.

La antesala

De cara el certamen, el plantel comandado por Ignacio Fernández Lobbe comienza a tomar forma. “Se está armando un lindo equipo, son chicos que ya venimos jugando juntos hace uno o dos años y nos conocemos bien, más los chicos nuevos que se suman que le van a dar un gran salto de calidad al plantel”, evaluó Favre.

Además, anticipó que será “una competencia muy dura, porque los equipos se vienen armando muy bien”. Mientras que en relación a sus compañeros del Tricolor, sostuvo que “se va a extrañar mucho jugar con Lomas, pero esto es dar un salto”, ya que volverá a representar a la selección una vez más.

El balance

El primera línea no solo valoró su participación en Nations Cup, pese a la última derrota ante Uruguay, sino que también resaltó su año en el conjunto de la Región. “Fue un año de altos y bajos, pero lo termine muy arriba y eso me puso contento”, valoró.

En ese marco, destacó sus ganas de seguir sumando camino en el mundo del rugby y sentenció: “Como siempre uno como deportista sueña con lo más grande, jugar en Jaguares y con la camiseta de Los Pumas, pero soy consciente de lo difícil que es y lo mucho que hay que trabajar para lograrlo”.