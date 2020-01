Servicios reducidos para el 1 de enero

Este martes habrá recolección de residuos hasta el mediodía pero no mañana. Tampoco hay bancos y el transporte funciona con cronograma de feriados.

En sintonía con lo que sucedió el 24 y el 25 de diciembre, habrá servicios reducidos tanto hoy como mañana. No habrá recolección de residuos durante el primer día de 2020, tampoco habrá atención en dependencias públicas y los hospitales atienden sólo urgencias.

Es tiempo de encuentros familiares o de amigos y los residuos parecen multiplicarse en los hogares de la Región. En este marco, muchos quieren sacar la basura pero desde los distintos municipios piden que no lo hagan porque el servicio se verá reducido este 31 y no funcionará mañana.

Desde Almirante Brown precisaron que habrá recolección hoy hasta el mediodía, pero no mañana. Avellaneda también aclara que no habrá servicio el 1 y el jueves se reanuda la actividad habitual, desde las 16. Esteban Echeverría también brindará el servicio reducido (durante la mañana) hoy pero no mañana.

En las dependencias públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, se dio asueto a los empleados, motivo por el que no habrá atención al público. De todos modos, sí habrá un servicio de guardia en los hospitales y centros de salud de la Región. No hay consultorios externos.

Tampoco habrá bancos. El Banco Central de la República Argentina dio este martes asueto a los empleados de entidades bancarias y cambiarias. Mañana tampoco habrá actividad, pero sí se puede retirar dinero por cajeros o comercios habilitados y realizar transferencias por home banking.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), por su parte, informó que este 31 de diciembre todas las estaciones de servicio del país permanecerán cerradas desde las 22 hasta las 6 de la mañana del día siguiente. “Para casos de emergencias de bomberos, policías y/o ambulancias, cada estación contará con una guardia mínima”, aclara el comunicado.

El transporte público también se verá reducido. Los colectivos circularán hoy con el cronograma habitual, aunque los últimos de la jornada saldrán entre las 21 y las 22, dependiendo de cada línea y ramal. En Año Nuevo funcionarán con cronograma de feriado; es decir, las unidades circularán con una diferencia de entre 20 y 30 minutos. El Tren Roca, por su parte, circulará hoy con cronograma de sábado y mañana lo hará con los horarios de feriado.